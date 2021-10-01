نيللي كريم و هشام عاشور يكشفان كواليس زواجهما المفاجىء

حل بطل الإسكواش هشام عاشور وأخيه رامي عاشور ضيفين على برنامج (معكم منى الشاذلي)، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناة cbc ، وخلال اللقاء فاجأتهما منى الشاذلي بدخول نيللي كريم الاستوديو خلال أدائهما إحدى الأغاني.

وخلال حواره، قال هشام عاشور عن علاقته بزوجته نيللي كريم: (أنا شخص سريع في اتخاذ قراراتي، ولكن في الزواج لا أتبع هذا أبدا، فأنا كنت سعيد بحياتي كأعزب ومنطلق، ولكن فور تعرفي على نيللي كريم تغير هذا).

و تابع عاشور: (اتخذت القرار سريعا، وعندما أخبرت رامي به تفاجأ وكان يخشى على نيللي كريم مني، فقرار الزواج لم يكن في حساباتي نهائيا).

وأضاف: (في عرض أحد أفلامها في نيويورك قابلتها ولكننا لم نتعرف على بعض، وعندما قابلتها مؤخرا أحببتها وتزوجنا سري)عا.

وأنهى هشام عاشور: (جوازي من نيللي كريم قرار أخد 3 ثوان، هي دايما جميلة وبتشجعني، وبخاف عليها عشان طيبة مكنتش أعرفها قبل كدة).

يشار أن نيللي كريم تزوجت من لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور في النصف الأول من أغسطس/آب 2021، في الساحل الشمالي وسط حضور أهل العروسين وأصدقائهما.