شاهد: (نيولوك) حلا شيحة بعد خلع الحجاب

حلا شيحة

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للفنانة حلا شيحة تقوم فيه بصبغ شعرها بلون جديد ،وذلك بعد خلعها للحجاب وعودتها للفنن حسب موقع دنيا الوطن.

وكانت الفنانة حلا شيحة التي اعتزلت منذ عام 2006، فاجئت جمهورها بالعودة للتمثيل مرة اخرى الامر الذي اثار موجة من التأييد والانتقاد لقرارها.

وتفاضل حلا الان بين عدد من السيناريوهات لتعود بأحدهم إلى جمهورها الذي غابت عنه منذ تقديم أخر أفلامها (كامل الاوصاف) أمام عامر منيب في عام 2006.