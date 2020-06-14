هازال كايا بتصريح صادم حول ابنها عرضها لهجوم شديد!

أطلت الفنانة التركية "هازال كايا" المعروفة للعالم العربي باسم نهال من مسلسل العشق الممنوع بفيديو لايف برفقة أحد الصحفيين.

وأطلقت هازال تصريح فتح باب الهجوم عليها عن المثليين جاء فيه "لو اكتشفت ان ابني مثلي الجنس سوف أدعمه وأكون إلى جانبه".

ولم تتردد هازال أي يوم في تقديم الدعم للمثليين ولم تبالي بهجوم الناس عليها الذي اعتادت عليه نوعاً ما، وكان من بين التعليقات "اذا لم تستحي فأصنع ما شئت متخاف من غضب رب العالمين عليها وعلى ابنها"، وأضاف آخر "الاتراك اصلا علمانيين ليه مستغربين انها تقول كدا كتها نيله بدل ماتستبشر خير فيه".

يذكر أن هازال كانت قد رزقت بابنها الأول من زوجها الفنان "علي أتاري" والذي حمل اسم فكرت منذ مدة قريبة، وكانت قد نالت من الجمهور لقب أجمل حامل.

وفنيًا، فكان أخر أعمالها مسلسل "حكايتنا" الذي جمعها بالوسيم التركي "براك دينيز" وتدور أحداثه حول قصة الابنة الكبرى في عائلة فقيرة والتي تعتني بإخوتها عقب تخلي الأم عنهم وعدم تحمل الأب المسؤولية وانشغاله بحياته مما دفعها إلى لعب دور الأم والأب في آنٍ واحد، وتستمر أحداث المسلسل إلى أن تصادف الشاب الثري الذي يلعب دوره الممثل بوراك دينيز، ويقع في غرامها ويساندها ويحل مشاكلها ولكنها تواصل إبعاده عنها، فهي تعتقد ألا مكان للحب في حياتها، وأن عائلتها هي أهم من كل شيء.

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