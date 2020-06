هازال كايا بتصريح صادم حول ابنها عرضها لهجوم شديد!

الجميلة التركية "هازال كايا" تواجه انتقادات بعد تصريحها "لو اكتشفت أن إبني مثلي الجنسية سأكون بجانبه وادعمه بقراراه" 🙂 #هازال_کایا #تركيا #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال #فاشن #اناقه #مثلية_الجنس #المثليين

