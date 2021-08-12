نيللي كريم عروس أغسطس 2021 جمال وخفة دم (صور)

نيلّي كريم 18 ديسمبر، 1974 ممثلة وعارضة أزياء وراقصة باليه مصرية، حيث احتفلت النجمة المصرية نيللي كريم يوم أمس بحفل زفافها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور.

وأقيم حفل زفاف نيللي وهشام في منتجع هاسيندا في الساحل الشمالي، وقد شارك بالحضور العديد من نجوم الفن مثل: المخرجة كاملة أبو ذكرى والنجمات لبلبة ومي سليم وميس حمدان وكارول سماحة وغيرهن.

حيث اختارت النجمة نيللي فستان زفاف فخم وناعم جدًا خطف أنظار المتابعين بشكل كبير، حيث جاءت القصة محددة للقوام مع أكتاف منسدلة بقصة الـ Off Shoulder ومزينة بالورود بطريقة ثلاثية الأبعاد،وقد تميز الموديل بأقمشة الدانتيل الناعمة وقد حمل الفستان توقيع دار الأزياء المصرية ميزون يايا Maison Yeya من إبداع المصممة ياسمين يحيي.

ونسقت نيللي فستانها مع طرحة زفاف هادئة وطويلة من أقمشة التل خالية من أي تطريزات بحيث أضافته لها مظهر الناعم البسيط ،وجاءت الطرحة متناسقة بشكل كبير مع موديل الفستان الذي كان هو أيضاً بتصميم ناعم ومميز.

فضلت نيللي كريم أن ترتدي المجوهرات بشكل بسيط بطريقة تتناسب مع فستانها وذلك باعتماد سوار بسيط مرصع بالألماس ومنسق مع أقراط صغيرة الحجم وخاتم. بحيث تكون إطلالتها موفقة ومناسبة لذوقها خاصة وأنها تشتهر بأسلوبها البسيط في تنسيق الأزياء والملابس.

نيللي كريم حملت بيدها باقة من الزهور البسيطة من نفس شكل ونوع الزهور التي زينت الفستان، وبهذه الطريقة نجحت في أن تكون إطلالتها متناسقة ورائعة وذلك بالاستعانة بزهور الفاوانيا البيضاء بشكلها الساحر.

أما بالنسبة للمكياج ظهرت نيللي بمكياج برونزي ناعم جاء مناسب لحفل الزفاف على الشاطئ بأنامل خبير المكياج عبد الله الرفاعي، أما تسريحة الشعر فكانت بسيطة للغاية حيث أنها تركت الشعر منسدل بطريقة هادئة جاءت مناسبة مع طرحة الزفاف البسيطة التي اعتمدتها. وكانت هذه التسريحة بأنامل كريس بيوتى صالون Kriss Beauty Salon.

والجدير بالذكر أن نيللي ظهرت لأول مرة على شاشات التلفزيون سنة (1995) كراقصة باليه في المسلسل المصري ألف ليلة وليلة الذي عرض في شهر رمضان آنذاك، بعدها بدأت بلعب أدوار هامة في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وكان أول عمل سينمائي لها فيلم سحر العيون إنتاج (2002)، وشاركها البطولة عامر منيب و حلا شيحة، ولعل أهم أعمالها السينمائية فيلم إنتاج (2004) غبي منه فيه مع هاني رمزي وآخر الدنيا (2006) والرجل الغامض بسلامته (2010) مع هاني رمزي وغيرهم من الأعمال.

كما أن نيللي كريم تحتل مكانة هامة في الأعمال التلفزيونية المصرية خصوصا أعمال شهر رمضان، ومن أهم أعمالها التلفزيونية مسلسل سجن النسا (2014) رفقة الفنانة التونسية درة، ومسلسل تحت السيطرة (2016) ومسلسل لأعلى سعر (2017) مع النجمة زينة. ومن أهم أعمالها الدرامية مسلسل اختفاء (2018).

ولدت نيللي محمد السيد عطا الله في مدينة الإسكندرية، مصر، لأب مصري من مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية وأم روسية. ذهبت مع والدها وهي في السادسة لتقيم بروسيا نحو عشرة أعوام حيث أنهت دراستها المدرسية هناك، ثم عادت وعائلتها إلى مصر عام 1991، حيث اشتركت في دار الأوبرا المصرية و بدأت مشوارها في فن الباليه راقصة باليه من أحد أفضل راقصات البالية في دار الأوبرا المصرية.

لفتت نظر الفنانة المصرية فاتن حمامة عندما شاهدتها في فوازير رمضان عام 1999 الذي كانت فكرة للمخرج أشرف لولي كتجديد للفوازير الفنانة نيللي الذي اشتهرت بالفوزاير الرمضانية، فقررت اختيارها للمشاركة في مسلسل وجه القمر في عام 2000 ليكون هذا أول ظهور لها كممثلة. أما أولى بطولاتها فكانت في مسلسل المستحي الذي توالت بعده تقديم عدة مسلسلات أقل شهرة. أما أول أعمالها في السينما فكانت عن طريق فيلم شباب على الهوا عام 2002، إلا إنها لم تحقق الشهرة السينمائية إلا مع المطرب عامر منيب في فيلم سحر العيون.

كانت متزوجة في تسعينات القرن العشرين من والد أبنائها «كريم» و«يوسف» لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية «هاني أبو النجا» وأنجبت ابنتان هما «سيليا» و«كندة» وفي عام 2015 أعلنت عن انفصالهما. وفي ١١ أغسطس ٢٠٢١ تزوجت من لاعب الاسكواش هشام عاشور.

أجمل إطلالات نادين نجيم بطلة المسلسل المنتظر "صالون زهرة"

إطلالات ملهمة للمرأة الحامل من وحي فاليري أبو شقرا