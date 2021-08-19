هاندا ارتشيل بإطلالة بيضاء مُثيرة بعد حذف صورتها الفاضحة.. ومعلقة: "أشوفك عروسة"!

أشعلت الممثلة التركية هاندا ارتشيل مؤخرًا مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجريئة المؤلفة من مايوه أحمر اللون وهوت شورت مفتوح الأزرار خلال حضورها حفل عيد ميلاد صديقها سرحات في مدية بودروم التركية.

وعقب الضجة التي أحدتثها إطلالتها والانتقادات اللاذعة التي طالتها لجرأتها، قررت هاندا ارتشيل حذف الصور التي شاركتهم عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، إلَّا أنها لم تتوانَ عن جرأتها واختيار الملابس المثيرة بل على العكس عادت لإشعال حماسة جمهورها.

شاركت ارتشيل متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لها بإطلالة بيضاء مُثيرة مؤلفة من توب أبيض أشبه ما يكون بحمالة صدر وهوت شورت أبيض، وأكملت إطلالتها بانتعال حذاء رياضي أبيض اللون ومجموعة اكسسوارات ذهبية، في حين حملت حقيبة يد حمراء وارتدت حزامًا من جلد النمر.









وحظيت صورتها على أكثر من 2.8 مليون إعجاب ومئات التعليقات، وعلَّقت إحدى متابعاتها العربيات قائلة: " الحمد لله اني مو هاندا ارتشيل تخيلوا اكون صاعقة كل يوم واصعق كل البشر بجمالي !!".

وعلَّقت أخرى: " !الحمدالله والشكر وشفيها هذي حلوه كذا". وكتب إحداهن: " شوي شوي علينا كل يوم بوست فيه مليون صورره ما اتحممللللل".

في حين رأت إحدى المتابعات أن ارتشيل بهذه الإطلالة تبدو كعروسة، وكتبت: " اشوفج عروسه انشالله ".

يذكر أنه تم تصوير آخر حلقات الموسم الثاني من مسلسل "أنت أطرق بابي" وهي الحلقة 49 و50 و51 و52 وستعرض جميعها كل يوم أربعاء، وقد نشرت صورة جماعية لطاقم العمل كاملًا بعد إقامتهم حفل وداع.

أحداث مسلسل انت أطرق بابي

وتدور أحداث المسلسل حول إيدا يلديز، وهي فتاة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة آرت لايف للفنون المعمارية، وتطمح بأن تصبح مهندسة، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج، وفي وسط انشغالها بحياتها تلتقي سيركان بولات، وتحدث حينها المفاجأة المتعلقة بأحداث المسلسل بقالب كوميدي رومانسي وممتع تتسارع فيه الأحداث.