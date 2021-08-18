هاندا ارتشيل تحذف صُورها الفاضحة.. والسبب خسارة بـ الآلاف!

شاركت الممثلة التركية هاندا ارتشيل مجموعة صُور جديدة لها من حفلة عيد ميلاد صديقها والذي أقيم أمس بحضور أصدقائهم.

هاندا كانت قد شاركت مجموعة صُور لها من حفل عيد الميلاد وبالتحديد لإطلالتها والتي شكلت صدمة للجمهور، إذ أنها ارتدت بكيني باللون الأحمر ونسقت عليه شورت جينز باللون الأزرق. الإطلالة وُصفت بالفاضحة وشكلت هجوم كبير عليها لجرأتها وبشاعتها على حد سواء ولم يتوقف الأمر على ذلك بل خسرت هاندا أكثر من 22 ألف متابع بسبب الصُور مما دفعها إلى حذفها بعد ساعات من مشاركتها.

أعمال هاندا ارتشيل

يذكر أن هاندا تطل على الجمهور من خلال مسلسل "أنت أطرق بابي" والذي تدور أحداثه حول إيدا يلديز، وهي فتاة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة آرت لايف للفنون المعمارية، وتطمح بأن تصبح مهندسة، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج، وفي وسط انشغالها بحياتها تلتقي سيركان بولات، وتحدث حينها المفاجأة المتعلقة بأحداث المسلسل بقالب كوميدي رومانسي وممتع تتسارع فيه الأحداث.

هاندا ارتشل وعلاقة حُب مع كرم!

علاقة الحب التي شهدها بطلا العمل ضمن أحداث المسلسل انتقلت للحياة الواقعية واعلنا أنهما يعيشان علاقة عاطفية من قلب جزر المالديف حيث كان يقضيان الإجازة معاً، وتمكنت الصحافة التركية وقتها من إلتقاط صُورة لـ كرم وهو ممسك بيد هاندا وعلق على الموضع بـ "نعم خرجت لنا صُور معاً يداً بيد وانا لم أخفي الأمر أبداً...لا أعرف متى بدأ تحديداً ولكن كنا أصدقاء مقربين في البداية ومن بعدها تطورت الأمور ووصلت إلى الحُب بيننا"..

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