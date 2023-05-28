نجمة الأوراق المتساقطة "نجمات السوشال ميديا" .. هل قصدت هاندا ارتشيل؟

تحدّثت النجمة التركية الشهيرة "بانو يلديريملار" حول مقياس النجاح ما بين الجيل القديم والجديد، وأشارت إلى ان النجمات في يومنا هذا أصبحن أكثر شهرة وانتشارًا من نجمات الجيل الماضي.

بانو يلديريملار تهاجم النجمة التركية هاندا ارتشيل



وخلال مقابلة صحفية لها تحدّثت النجمة التركية نجمة مسلسل الأوراق المتساقطة حول النجوم في الزمن الماضي وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على شهرة النجوم وقالت حول ذلك: "أصبح الممثلين القدامى الذين فنوا عمرهم في هذه المسيرة الدرامية لا يرون أي شيء يستحق بسبب كثرة متابعين الممثلين الجدد على حساباتهم على السوشال ميديا".



وتابعت قولها: "لم يعدّ الممثل يصل الى مقابلة العمل ابداً بسبب تمثيله وأدائه الرائع بل ينظرون الى جماله ووزنه وعدد متابعينه على السوشال ميديا".



وأكّد العديد من المعجبين والجمهور بان النجمة الشهيرة تقصد بكلامها النجمة التركية "هاندا ارتشيل" حيث أنها حصلت على اكبر عدد من المتابعين على السوشال ميديا، وتعتبر شهرتها بسبب علاقاتها المتعددة وجمهورها الواسع في العالم الافتراضي.

نبذة عن بانو يلديريملار



ويشار بان النجمة التركية بانو اشتُهرت في أكثر من عمل من بينهم الأوراق المتساقطة الذي حقق الكثير من النجاح في تركيا وعربيًا بعد تعريبه، بالإضافة إلى مسلسل "نساء حائرات" الذي شاركت فيه بشخصية نيرمين تشاكين أوغلو وهي الام العزباء، التي تهتم بأسرتها وأبنائها حتى تلتقي بأحد الأشخاص وتتعلق به.

