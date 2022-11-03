تصرف غريب من زوج شقيقة هاندا ارتشيل يكشف حقيقة عودتها لـ كرم بورسين

تصدّر الثنائي التركي كرم بورسين و هاندا ارتشيل وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة الماضية. وذلك بعد انتشار شائعات حول عودة علاقتهما، ومنحهما العلاقة فرصة ثانية.

حقيقة عودة علاقة كرم بورسين وهاندا ارتشيل

أثار زوج شقيقة النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل جدلًا كبيرًأ وذلك بعد أن قام بإلغاء متابعة النجم كرم بورسين على موقع "انستغرام" عقب شائعات عودته لهاندا ارتشيل، حيث قام كرم بورسين بردّ فعل مقابل هذا الشيء ولغى متابعته هو أيضاً.

وبهذه الحركة راح عدد كبير من الجمهور بالتخمين بأن ارتشيل وبورسين لم تعود علاقتهما كما أشارت الأنباء التي انتشرت مؤخرًا، وان الانفصال بينهما ما زالا قائمًا، وما تم تناقله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

واعتبر البعض أن تصرف جانير يلدريم زوج شقيقة هاندا، جاء ردًا على الشائعات، وطريقته بنفي شائعات عودة هاندا إلى كرم، فيما أشار آخرون أن رد يلدريم بهذا الشكل يشير إلى أن انباء عودة الثنائي بتسريب من كرم وان هذه طريقته لكشف الحقيقة.

تعليق كرم بورسين على عودته لهاندا ارتشيل

يُشار إلى أن النجم التركي "كرم بورسين" كان قد حضر في وقت سابق، العرض الأول لفيلم "أفلاطون" وعند خروجه من قاعة السينما تحدّث أمام الصحافة حول جديده، وقام أحد الصحفيين بسؤاله حول حقيقة عودته إلى هاندا ارتشيل، فأجاب كرم بقوله: "دعونا لا ندخل في هذا الموضوع الآن".

علاقة هاندا ارتشيل وكرم بورسين

يشار بان هاندا ارتشيل وكرم بورسين كانا على علاقة عاطفية منذ تصوير مسلسلهما الشهير "انت اطرق بابي" حيث امتدّت علاقتهما لما بعد ذلك ولكن وبشكل مفاجىء ودون التصريح عن الأسباب انفصل الثنائي الشهير.