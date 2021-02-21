هاندا ارتشيل وكرم بورسين إلى الواجهة مجددا.. هل انتقالا للعيش معًا؟

زعم الصحفي التركي عاكف يمان أن نجما مسلسل "أنت اطرق بابي" هاندا ارتشيل التي تجسد شخصية ايدا وكرم بورسين الذي يجسد شخصية سيركان، سيعيشان معًا.

في التفاصيل، كان قد انتشر خبر شراء هاندا لفيلا يبلغ سعرها 10 ملايين ليرة تركية ورغبتها في الانتقال للعيش فيها، إلا أن الخبر الجديد أن كرم سيعيش معها فترة من الوقت إلى أن تتعود على المنزل الجديد. وهكذا تعود إشاعات وجود علاقة بينهما تتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وما يؤكد هذه الأنباء بالنسبة لجمهورهم هو التقاط عدسات الكاميرا فيديو لسيارة هاندا ويقال أنه عندما علم الثنائي الذي أمضى الليلة معًا بوجود الصحفيين خارج المنزل في الصباح، قامت هاندا بإرسال سيارتها إلى موقع تصوير مسلسلها. بينما خرجت هي مع كرم من الباب الخلفي للمنزل.

كانت قد بدأت اشاعة عن وجود علاقة تجمع بين هاندا وكرم مع بداية عرض مسلسلهما خاصة بعد انفصال هاندا عن حبيبها، إلا أنهما قاما بنفي هذه الإشاعة أكثر من مرة وأكدا أنهما مجرد صديقين.

بالحديث عن مسلسلهما "أنت اطرق بابي" فقد حصد نجاح كبير، وتدور أحداث المسلسل حول آيدا فتاة تربط كل آمالها بتعليمها تواجه سيركان بعد أن يقوم بقطع منحتها الدراسية في الخارج. فيقوم سيركان بتقديم عرض لآيدا حيث إذا مثلت انها خطيبته لشهرين سوف يرجع لها منحتها الدراسية بالرغم من كره آيدا له، كانت مضطرة لتقبل العرض لتغير ظروف حياتها.

وكان قد فرض غرامية مالية على المسلسل بعد عرض الحلقة الـ 28 لما فيها من مشاهد "اباحية" تخالف عادات وقيم الأسرة التركية. وكان المشهد يجمع بطلي العمل في حوض الاستحمام.

إلا أن بعض متابعي المسلسل لم يعجبهم هذا القرار وطالبوا شركة "نتفليكس" لإنتاج عمل يجمع هاندا وكرم. وسبب مطالبتهم أن شركة نتفليكس لا تخضع للرقابة التركية كالمسلسلات التي يتم عرضها على التلفاز.

يذكر أن هناك إشاعات عن توقف المسلسل بسبب انخفاض نسبة المشاهد إلا أنه لم يصد إلى الآن أي بيان رسمي عن ايقافه.