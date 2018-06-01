هاني سلامة متهم بالإستهزاء من المرأة

تعرّض الفنان هاني سلامة لانتقادات عديدة من بعض الجمعيات المعنية بحقوق المرأة وذلك بعد ظهوره في احدى الحملات الدعائية مؤخراً مجسداً خلالها دور رجل يحاول الهرب من زوجته من أجل الاستمتاع بحياته وهي الطريقة التي وصفت بأنها مهينة للمرأة.

ونشرت صفحة (نساء مصر) الناشطة في مجال حقوق المرأة على (فيسبوك) منشوراً جاء فيه :إ(علان هاني سلامة يستهزئ بالمرأة في صورة دعابة. الاعلان يحتوي على رسائل ذكورية مهينة للمرأة خصوصاً المشهد الذي يقول فيه البطل :لو إتخنقت روح إفصل وغيّر جو بعيد عن مراتك)، حسب موقع مجلة سيدتي.

ووصفت الصفحة الإعلان بأنّه يصوّر الزوجة كمصدر لإزعاج الرجل، وتابعت (وبدل ما بيعلن عن مكان الازواج يقدروا يقضوا وقت مع بعض، بيسوق لمكان الرجال تقدر تهرب فيه من زوجاتها).

وذكرت تعليقات مناوئة للإعلان أنه يقدم رسائل ذكورية تتوارثها الاجيال بدون وعي وتساعد على خلق جيلٍ جديدٍ لا يحترم المرأة.