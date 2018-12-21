هاني شاكر و سميرة سعيد يجتمعان في (ديو) غنائي و باللهجة المغربية

هاني شاكر و سميرة سعيد يجتمعان في (ديو) غنائي باللهجة المغربية

أعلن الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، استعداده لتقديم ديو غنائي بينه وبين الفنانة المغربية سميرة سعيد.

وأكد في إحدى المقابلات أن الأغنية سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وسيتم طرحها خلال فترة الأعياد وفي بداية العام الجديد.

وقال هاني شاكر أن الأغنية ستكون باللهجة المغربية، مشيرًا إلى أن الأغنية ستكون هدية للشعب المغربي باعتباره يقدّم لأول مرة ديو مع الفنانة سميرة سعيد، حسب موقع الفن.