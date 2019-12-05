هاني شاكر يتغيّب عن جنازة شعبان عبد الرحيم بسبب وعكة صحية طارئة..إليكم التفاصيل

تفاجأ الجميع خلال الأيام الماضية بغياب نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر عن حضور جنازة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، وتفاديًا لأي إشاعات حول الأمر والقيل والقال حول أسباب عدم تواجده، أوضحت النقابة السبب الذي أجبر هاني شاكر على الغياب.

وقال طارق مرتضى المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية أن الفنان هاني شاكر تعرض لوعكة صحية عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية والتي أحيا خلالها عدد من الحفلات هناك، وعلق مرتضى خلال مداخلة هاتفية قائلًا: "هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية عاد من الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام بعد رحلة طويلة أحيا خلالها مجموعة من الحفلات في 5 ولايات وقد تسببت التنقلات في تدهور حالته الصحية".

وتابع: "الفنان هاني شاكر لم يستطع أن يتواجد في تشييع جنازة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم بسبب حالته الصحية، لكنه سوف يتواجد إن شاء الله في العزاء الذي سوف يقام للفنان الراحل، وبما أن شعبان كان مصنفا كمطرب شعبي فقد حضر جميع أعضاء مجلس النقابة الجنازة".

وكان الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم قد رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي عن عمر 62 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية، إضافة إلى تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة نتيجة مرض بالعظام.

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