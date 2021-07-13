هاني شاكر يغادر المستشفى و يعلن عن موعد جديد لحفله في دار الأوبرا

علنت الصفحة الرسمية للفنان هاني شاكر ، موعد حفل الفنان الجديد في الأوبرا بعد أن تم تأجيله بسبب ظروف مرضه.

وأعلنت الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): (حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر على مسرح النافورة يوم الأحد 1 أغسطس).

وكان وجه الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين رسالة إلى جمهوره وأساتذته وأصدقائه وزملائه، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها يوم الخميس الماضي.

وكتب عبر حسابه علي موقع (انستجرام):(شكراً لكل أصدقائي وزملائي شكراً جمهوري الحبيب علي سؤالكم عني و الدعاء ليا وكمية الحب اللي وصلتني ربنا ما يحرمني منكم).

و كان الفنان هاني شاكر تعرض لأزمة صحية مفاجئة قبيل ساعات من إقامة حفله الغنائي بدار الأوبرا المصرية، حيث جرى نقله لأحد المستشفيات الخاصة ودخل العناية المركزة بعد معاناته من متاعب في القلب. و اعتذر عن حفله بدار الأوبرا المصرية خلال فيديو قائلاً: (بعتذر جدًا عن حفل اليوم وكان نفسي أشوفكم وأغني اللي انتوا عاوزينه، بس للأسف صحيت من النوم لقيت نفسي تعبان وعندى ضربات قلبي مش متزبطة، وجيت المستشفى عشان بعمل تحاليل وفحوصات، والدكتور قالي لازم أفضل 48 ساعة في العناية المركزة).