هايلي بيبر تكشف عن سبب عدم انجابها الاطفال من زوجها جاستين!

مضى أكثر من 5 سنوات على زواج عارضة الأزياء الشهيرة "هايلي بالدوين" و مغني البوب "جاستين بيبر"، والذين أثارا ضجّة كبيرة بعلاقتهما بعد أن اتهم الجمهور هايلي بخطف جاستين من سيلينا غوميز.

وبالرغم من الفترة الطويلة لزواجهما وعلاقتهما الرومانسيّة القويّة وحياتهما المستقرّة، إلا ان جاستين بيبر وهايلي لم يقررا بعد انجاب الأطفال حتى الوقت الحالي.

سبب عدم انجاب هايلي وجاستين بيبر للأطفال



وخلال مقابلة هايلي بيبر مع مجلة Time تحدّثت حول انجاب الأطفال وخوفها من هذه الفكرة، حيث أنها صرّحت بأن فكرة الانجاب تخيفها هي وزوجها جاستين بيبر.



وكشفت هايلي بأنها تخاف على أولادها المستقبليين من ان تؤثر شهرة والديهما عليهم بالإضافة الى الشائعات التي ترافق هذا الأمر.



وقالت هايلي حول الامر: "أريد أطفالاً فانان أبكي طوال الوقت بسبب هذا الأمر، لكنني اشعر بالخوف جداً، فأنا لا أستطيع مواجهة الأشخاص الذين سيقولون أشياء سيئة عن طفلي".



كما تابعت هايلي: "في المستقبل لا يسعني سوى أن أبذل قصارى جهدي من أجل تربية أطفالي طالما أنهم يشعرون بالحنان والحب والأمان".

علاقة جاستين بيبر وهايلي بيبر



بدأت علاقة هايلي بيبر وجاستين منذ عام 2017 وذلك بعد انفصال بيبر عن النجمة "سيلينا غوميز" مباشرة، حيث كان جاستين يعاني في تلك الفترة من مشكلات نفسية.



وتزوّج الثنائي خلال عام 2018 أي بعد علاقتهما بعام واحد وبدأت الشائعات تلاحقهما مع وجود سيلينا غوميز، كما أن هايلي بيبر أصيبت بسكتة دماغية قبل عام ولكن وضعها الصحي جيد جدًا الان.