هبة مجدي بالبوركيني خلال إجازة رومانسية مع زوجها

تصدر اسم الفنانة المصرية هبة مجدي قائمة الأعلى تداولًا على محرك البحث "غوغل"، بعد انتشار صور لها برفقة زوجها محمد محسن خلال قضائهما إجازة صيفية رومانسية.

وشاركت هبة مجدي متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" عدة صور تجمعها بزوجها جالسين بطريقة رومانسية أمام شاطئ البحر، وحظيت الصورة على العديد من الإعجابات.

هبة مجدي بالبوركيني

وبعيدًاعن اللقطة اللطيفة، أثارت هبة إعجاب متابعيها لارتدائها بوركيني (المايوه الخاص بالمحجبات) باللونين الأرجواني والأزرق، يبلغ سعره 3590 جنيه مصري، من تصميم هادية غالب موضة صيف 2022، لاسيما بعد الجدل القائم حول منع ارتدائه في المنتجعات والشواطئ.

يذكر أن الفنانة هبة مجدي كانت قد تزوجت من المطرب محمد محسن منذ ما يقرب الستة أعوام، أثناء عملهما معاً في مسرحية "ليلة من الف ليلة وليلة" بطولة النجم يحيي الفخراني.

وعلى الصعيد الفني، شاركت هبة في موسم رمضان 2022 في مسلسل "المداح 2: أسطورة الوادي" من بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وكمال أبو رية، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، وجمال عبد الناصر، ودنيا عبد العزيز، وتامر شلتوت، وهلا السعيد، وهو من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

