هبة مجدي تحذر جمهورها بعد نقلها و ابنتها الى المستشفى!

البوابة-تصدر اسم الفنانة هبة مجدي محرك البحث (جوجل) خلال الساعات الماضية، بعد نشرها صورة من داخل المستشفى، عقب تعرضها وابنتها لحالة تسمم بعد تناولهما وجبة من مطعم شهير.

ونشرت هبة صورة لها بصحبة ابنتها أثناء تواجدهما في المستشفى، عبر موقع (إنستغرام)، و علقت قائلة: (يا جماعة محدش ياكل من... و خصوصاً فرع التجمع ، أنا ودهب أكلنا إمبارح منه واحنا لسه خارجين من المستشفى..الحمدلله على كل شيء).

جاء ذلك بعد أقل من حوالي شهر من نشرها صورة اخرى لابنها الصغير (موسى) من داخل المستشفى أيضا، بسبب وعكة صحية لم تكشف عن تفاصيلها.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي مسلسل (المداح أسطورة العشق) الذي عُرض في موسم رمضان الماضي. و المسلسل من بطولة حمادة هلال، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، وعبد العزيز مخيون، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، و صبحي خليل، و هو من تأليف أمين جمال، و إخراج أحمد سمير فرج.