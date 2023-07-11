هبة مجدي تطلب الدعاء لابنها المريض

البوابة-نشرت الفنانة هبة مجدي مغبر حسابها الشخصي على موقع (إنستغرام)، صورة لنجلها من داخل أحد المستشفيات كاشفة تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة.

وعلقت هبة على الصورة بقولها: (دعواتكم بالشفاء لـموسى، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب).و رغم عدم كشف الفنانة عن تفاصيل وضعه الصحي لكن الكثير من محبيها تفاعلوا معها وتمنوا لابنها الشفاء العاجل.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل (المداح...أسطورة العشق) بطولة حمادة هلال ، محمد رياض ، أحمد ماهر، يسرا اللوزي و سلمى أبو ضيف، تأليف أمين جمال و وليد أبو المجد و شريف يسري، و المسلسل من إخراج أحمد سمير فرج.