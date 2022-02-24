هبة نور تطل على متابعيها بإطلالة جذابة و جريئة

حرصت الفنانة السورية هبة نور، علي مشاركة جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).



وتألقت هبة نور، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا مكشوفا، وتركت شعرها الاسود منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة، كما اعتمدت مكياجا جذابا من درجات البينك، زادت من إبراز إطلالتها.

و فنيا، أعلنت الفنانة أنها تشارك في الموسم الرمضاني المقبل في مسلسل (جوقة عزيزة) بشخصية (منيرة فرفش معنا)، من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحق وإنتاج شركة (غولدن لاين).

وانطلق منذ أيام تصوير العمل الذي يجسّد بطولته النجوم نسرين طافش وسلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصللي ويزن خليل وروبين عيسى ورنا العظم وركم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد .