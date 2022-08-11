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هجوم عارم على وفاء عامر بعد نشرها هذا الفيديو

سهير العابد

سهير العابد

منشور 11 آب / أغسطس 2022 - 03:01
وفاء عامر
وفاء عامر

هاجم عدد من الجمهور، الفنانة وفاء عامر  بعد نشرها مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام)، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

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وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: (ليه كده يا أستاذة، إزاي تعملي كده، إيه اللبس ده،عيب اللبس ده، ليه يا أستاذة وفاء تظهري باللبس ده؟) وغيرها من التعليقات.

 يذكر أن الفنانة وفاء عامر قدمت للجمهور هذا العام ثلاثة مسلسلات هم: (بيت الشدة) بشخصية (فلك)، و مسلسل (راجعين ياهوى) بشخصية (يسرية)، و مسلسل (جزيرة غمام) بشخصية (المعلمة هلالة)، وتستعد خلال الأيام القادمة لتصوير أول مشاهدها بمسلسل (ديفيليه) مع المخرج معتز حسام.

كلمات دالة:وفاء عامر

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