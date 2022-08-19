هدى المفتي تكشف عن وضعها الصحي: جلطة و استئصال جزء من الامعاء

قالت الفنانة هدى المفتي أنها لا تحب تناول سيرتها الشخصية عبر وسائل الإعلام وهو الأمرالذي دفعها للتكتم حول أزمتها الصحية الطارئة التي تعرضت لها.

و قالت المفتي: (رجعت من الجونة بكورونا، وكانت لسه الكورونا في الأول وكنت من أول الناس اللى يجيلها في مصر ومكنتش عارفة إيه اللي يحصل).

وتابعت الفنانة الشابة: (طبعا مخدتش أدوية سيولة لما جاتلي الكورونا فجالي جلطة في الوريد اللى بيوصل الدم للأمعاء ومعرفتش، هو بس كنت بحس بأعراض معينة وبحس بحرقان غريب، وكنت فاكرة في حاجة في القلب عندي وعملت رسم قلب بس مطلعش في حاجة).

وأضافت هدى المفتي: (في رأس السنة سافرت أنا وصديقتي لأسوان وفجأة تعبت تعب مش طبيعي وجع مؤلم، ورجعت القاهرة بطيارة بسرعة، واتبهدلت ولولا صحبتي كان حصلي حاجة وهي كانت بتساعدني في كل حاجة).

واستكملت المفتي: (دخلت المستشفى في القاهرة والدكاترة مش عارفين أنا عندى إيه وعملت أشعة وكل حاجة ومش عارفين وبطنى بتتنفح ووجع وألم غير طبيعي، وقرروا يفتحوا بطني ولما فتحوا طلع عندي جلطة في الوريد اللي بيوصل الدم للأمعاء، وبسبب إنه متعالجش عمل غرغرينة في جزء من الأمعاء، فقررا يستأصلوا الجزء ده، وكانت عملية كبيرة وفضلت فترة طويلة في العناية المركزة أكتر من شهر ومنعوا عنى الأكل والماء...).

واختتمت حديثها عن تجربة المرض قائلة: (اتعلمت أن أي حاجة ولها أخر، السعادة مؤقتة والوجع مؤقت، وكل حاجة مؤقتة، أنا حاليا واخدة إجازة مابعملش حاجة غير إني اشتغل ومركزة في صحتي النفسية، إجازة من الناس من الصحاب من كل حاجة، في ناس معينة هم اللي حواليا، حتى لما بسافر بيكون معايا ناس معينة).



