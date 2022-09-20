هدى قطان وشبيهتها في مدام توسو.. أيهما التمثال الشمعي؟

يضم متحف مدام توسو في دبي العديد من التماثيل الشمعية لأشهر النجوم والفنانين وخبراء التجميل، وغيرهم ممن استطاعوا تحقيق نجاح ضخم في مجالات مختلفة.

هدى قطان وشقيقتها في مدام توسو

ومؤخرًا، أسدل متحف مدام توسو الستار عن تمثالين شمعيين يعودان لأشهر شقيقتين في عالم الجمال والموضة، وهما الأمريكيتين ذوات الأصول العراقية هدى قطان ، المؤسِّسة لشركة التجميل العالمية "هدى بيوتي" ورئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لها، وشقيقتها منى قطان، المؤسِّس المشارك والرئيسة العالمية لذات الشركة.

واستطاع فريق عمل مدام توسو من الفنانين المحترفين صنع نسخ طبق الأصل عن هدى ومنى قطان، حيث أجادوا نحت ملامحهما وتقاسيم وجهيهما وشكل جسدهما بدقة عالية، كما استطاع فريق العمل من منسقي الأزياء على محاكاة أبرز إطلالاتهما وصنع نسخ مطابقة منها، بالإضافة إلى مراعاتهم الطريقة التي تعتمدها المشهورتين في تطبيق مستحضرات التجميل والألوان التي يخترنها من مستحضرات تجميل علامتهما التجارية "هدى بيوتي".

إطلالة هدى ومنى قطان في متحف مدام توسو

وأعاد فريق مدام توسو إحياء إطلالة هدى بيوتي في تمثالها الشمعي الذي اختاروا له فستانًا طويلًا برَّاقًا بلون النود من توقيع مصمم الأزياء يوسف الجسمي، وصندلًا صيفية مرصعًا بالكريستال من تصميم رينيه كاوفيلا، بالإضافة إلى إبداعهم في تصفيف الشعر بطريقة وصلت إلى المثالية.

من جهة أخرى، تبرعت منى قطّان بعدساتها اللاصقة الملونة لتمثالها الشمعي، الذي ظهر ممسكًا بزجاجة عطر باسم Invite Only Amber من مجموعة Kayali ، فضلًا عن صندل صيفي أسود براتفاع 12 سم. في حين اختار فريق العمل بذلة نسائية سوداء من توقيع مصممة الأزياء اللبنانية-البريطانية نادين مرابي.

هدى ومنى قطان يعربان عن سعادتهما

وأعربت الشقيقتان عن سعادتهما بهذا التكريم، وقالت هدى قطان: "يشرفني الكشف عن المجسم الشمعي الخاص بي في الوجهة الأولى من نوعها مدام توسو! كم أنا محظوظة للغاية بانضمامي لأشهر أيقونات عالم الجمال والموضة عالميًّا، وأخص بالذكر أختي "منى". أتوجه بالشكر والتقدير لكل من دعمني فهم يمثلون الملاّح الذي يدير دفّة السفينة".

بينما قالت منى قطّان عن هذا الحدث الاستثنائي: "ممتنة لمنحي هذه الفرصة الفريدة من نوعها. لقد استمتعت كثيرًا بمشاركتي! أنا متحمسة للغاية للكشف عن المجسم الشمعي الخاصة بي من مدام توسو. لقد كانت هذه تجربة رائعة وملهمة من البداية إلى النهاية، وخاصة بمشاركة "هدى"، وهذا ما جعلها تجربة متميزة".

