هذا آخر ما نشره النجم الكوري مونبين قبل وفاته

عثر رجال الشرطة على النجم الكوري مونبين Moonbin جثة هامدةً في شقته، مع احتمالية إقدامه على الإنتحار بعمر الـ25.

آخر ما نشره مونبين قبل وفاته

وكان آخر ما نشره مونبين عبر حسابه في "إنستغرام" سلسلة صور ترويجية لأحد منتجات العناية بالبشرة، وذلك قبل أسبوعين تقريبًا، حيث ظهر في إحدى الصور في حالة معنوية عالية ورسم على وجنته قلب حب أبيض.

وقبل شهرين تقريبًا في الـ25 من شهر فبراير، احتفل مونبين بعيد ميلاده الـ25 بصورة لطيفة له ظهر فيها جالسًا على الأرض وأمامه كعكة عيد الميلاد المزينة بالشموع المضاءة، بينما انهمك في تمني أمنية.

وفاة النجم الكوري مونبين

وحول تفاصيل وفاته، توجَّه مدير أعمال مونبين، عضو فرقة "أسترو" ASTRO، إلى منزل النجم، وهناك عثر عليه ميتًا، وعلى الفور اتصال برجال الشرطة اللذين أوضحوا أن هناك احتمالية إقدام النجم على الانتحار، إذ أنهم يناقشون إمكانية تشريح جثته لحديد سبب الوفاة الفعلي والدقيق.

بدورها، نعت فرقة "أسترو" عضو فرقهم الراحل عبر حسابهم الرسمي في "إنستغرام"، كما ألغت حفلتها التي كانت من المقرر عقدها في أندونيسيا.

وقالت شركة Fantiago إن جميع أعضاء الفرقة كانوا عائدين إلى مدينة سيول يوم الخميس للاجتماع مع مونبين، كما طلبت من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الامتناع عن التقارير التخمينية والخبيثة حتى تتمكن عائلة مونبين من رثاء ابنها بسلام.

معاناته مع الصحة النفسية

وكان مونبين قد سبق له إخبار معجبيه بشأن مروره بوقت عصيب، إذ قال بعد إحدى حفلاته: "أريد أن أعترف بشيء واحد ، أنا في الواقع أشعر بالسوء حقًا. ربما كان هناك الكثير من العلامات التي يمكن أن يلاحظها الناس منذ بدء الحفلة الموسيقية ، لذلك أنا أيضًا آسف جدًا لكم يا رفاق".

وقال في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا أعمل وأحاول التقاط الأشياء التي تركتها شيئًا فشيئًا. لقد اخترت هذه الوظيفة ، لذا يجب أن أكون سعيدًا حتى أجعل المعجبين سعداء أيضًا".



