عاجل: وفاة النجم الكوري مونبين .. وشكوك حول انتحاره

صدمة كبيرة تلقاها جمهور الفنان الكوري الشاب مونبين Moonbin بعد العثور عليه جثة هامدة في منزله، والإعلان رسميًا عن وفاته.

الإعلان عن وفاة النجم الكوري الشاب مونبين

أعلنت شرطة سيول جانجنام في كوريا أنه تم العثور على الفنان الكوري مونبين من فرقة ASTRO ميتًا في منزله الكائة في منطقة Gangnam الكائنة في سيول.

وأشارت السلطات الرسمية أن مدير اعمال الفنان الكوري 25 عامًا اتصل على الفور بالشرطة بعد أن حاول الوصول إلى النجم الكوري ليتم العثور على جثته داخل منزله.

وشككت السلطات الرسمية باحتمالية أن تكون وفاته طبيعية، وأشارت إلى وجود احتمالية كبيرة بأن يكون الفنان الكوري الشاب قد انهى حياته بالانتحار، دون معرفة الأسباب التي جعلته يقدم على هذا القرار في ظل النجاح الجماهيري الكبير له.

وأكدت الشرطة أنه من المفترض أن يتم تشريح جثة الفنان الذي كان من المفترض ان يحيي حفل Dream المقبل، من أجل التأكد من سبب الوفاة.

الجمهور العربي يتفاعل مع خبر وفاة الفنان مونبين

تفاعل الجمهور العربي مع الخبر معبرين عن صدمتهم الشديدة وحزنهم، وجاء في التعليقات: "انا توي افتح واشوف الدنيا شصار فيها بغيابي وشغله البيت الاقي خبر وفاه ما اعرف مونبين بس حزنت حقيقي اتمنى اهله واصحابه واسترو و الاروها يتخطوا الخبر ويكونوا بخير".

وفي تعليقٍ آخر: "صدمه!مابقي شي على جولتهم ياخي فيه شغله ببالي مو شغله الف شغله! قاعده احس نفس أحداث موت جونغهيون بدأت تتكرر.. الكيبوب جالس يصير فيه اشياء مره غريبه واحنا ما ندري ايش قاعد يصير خلف الكواليس صراحه الي قاعد يصير للأيدولز شي مخيف والله يعين أعضاء استرو!واخته عندها كومباك قريب ".