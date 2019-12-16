هل يجسّد خالد النبوي شخصية محمد صلاح في الأعمال السينمائية القادمة؟

أصبح اسم الفنان خالد النبوي الأكثر تداولًا في الآونة الأخيرة، وخاصة عقب تجسيده لشخصية "طومان باي" في المسلسل التاريخي "مماليك النار" الذي تم عرضه على شاشات إم بي سي وتابعه عدد كبير من الجمهور في الوطن العربي.

وأعلن النبوي بشكل صريح في سياق حديثه خلال لقائه في برنامج "الحكاية" الذي حل عليه ضيفًا قبل أيام، أنه لا مانع لديه من تجسيد شخصية اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك بعد أن طالبه الإعلامي عمرو أديب بهذا الأمر مؤكدًا له أنه بإمكانه أن يجد له منتج حتى يتمكنوا من البدء في عمل سينمائي وفيلم يحمل اسم "مو صلاح".

وتابع أديب حديثه موجهًا الكلام للنبوي وقال: "إنت تعمل محمد صلاح..صدقني هتكسر الدنيا، صلاح قصة كفاح ونجاح وشخص مذهل، فرد النبوي عليه: "أنا موافق ومفيش كلام دي حاجة تسعدني..محمد صلاح شخص بديع وشخص رائع".

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