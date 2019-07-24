هذا ما قالته ريهام سعيد عن خبر وفاتها!

طالت مؤخرًا شائعة الموت عددًا من نجوم الفن والمشاهير من بينهم نسرين طافش، أصالة نصري، وحسين الجسمي، ويبدو ان هذه الشائعة تلاقي مؤخرًا رواجًا كبيرًا حتى وصلت للإعلامية المصرية ريهام سعيد والتي تعاني من مرض خطير حاليًا وتتلقى العلاج بسببه.

وردًا على هذه الشائعة نشرت سعيد عبر حسابها في إنستغرام صورة للخبر الذي تم تداوله ويظهر فيه مجموعة من الأشخاص خلال تشييع الجثمان من بينهم الفنان احمد سعيد عبدالغني، وحمل الخبر عنوان "وفاة الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعد صراع مع المرض"، وكتبت سعيد مُعلقة: " هي وصلت للدرجه دي؟ طب معلش حتي لو مت ليه احمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي. هم يضحك وهم يبكي".

يشار إلى أن الإعلامية ريهام سعيد قد غابت عن برنامجها "صبايا الخير" بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة، بسبب اصابتها بفيروس خطير اضطرت بسبه لإجراء عملية جراحية خطيرة في الدماغ.

وكشفت سعيد بوقت سابق أن الطبيب المشرف على حالتها اضطر لإزالة جزء من انفها بسبب هذا الفيروس، طالبة من جمهورها الدعاء لها من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة في حياتها؟.

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