بالفيديو: نسرين طافش تثير إعجاب متابعيها برقصة سامبا احترافية وفستان قصير!

خطفت الفنانة السورية نسرين طافش أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قامت بمشاركة مقطع فيديو أثناء تواجدها في إحدى السهرات، وظهرت خلال المقطع وهي تراقص إحدى الشبان على أنغام موسيقى السامبا البرازيلية بطريقة احترافية.

واستطاع المقطع الذي ظهرت فيه نسرين طافش وهي ترقص السامبا بفستان قصير، أن يحصد قرابة المليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط على موقع إنستغرام، وتركت النجمة السورية تعليقًا على الفيديو قالت فيه: "أحيانًا نرقص لنتذكر، وأحيانا نرقص لننسى، واصل الرقص وكأن أحدًا لا يراك".

على صعيد آخر، انتشرت خلال الأيام الماضية شائعة وفاة الفنانة نسرين طافش، وتم تداول الخبر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلّا أن النجمة السورية لم تعطي أي أهمية للأنباء التي ترددت عنها، وواصلت نشاطاتها بشكل طبيعي على مواقع التواصل.

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