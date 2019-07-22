بالصور: غادة عبد الرازق تقضي إجازتها على جزر المالديف برفقة حفيدتيها

نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق أحدث اللقطات من إجازتها التي تقضيها في الوقت الحالي على جزر المالديف برفقة حفيدتيها خديجة وجويرية، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم فيها باصطحابهما، فمن المعروف عنها أنها تقضي معهم الكثير من الوقت.

وظهرت غادة عبد الرازق في الصور إلى جانب حفيدتيها، أثناء تواجدهم في جزر المالديف لقضاء الإجازة بعيدًا عن العمل والالتزامات الأخرى، وفي الغالب تمضي فترة الصيف بأكملها خارج مصر وتعود مع بداية الشتاء، لذا تشارك محبيها الكثير من اللحظات واللقطات عبر حساباتها على مواقع التواصل.

على الصعيد الفني، خاضت غادة عبد الرازق سباق رمضان 2019 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "حدوتة مرة"، إلى جانب عدد من النجوم مثل مجدي كامل وأحمد صيام ومحمد شاهين وأحمد صفوت ومحمد سليمان وعايدة رياض وعبد الرحمن أبو زهرة.

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