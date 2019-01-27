هذا ما كشفته ريهام حجاج عن حفل زفافها!

ريهام حجاج

ما زالت قصة زواج الفنانة الشابة ريهام حجاج من رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز تشغل المواقع الإخبارية والجمهور العربي.

وبالرغم من تصريح حجاج لأكثر من مرة ان ارتباطها بـ طليق عبدالعزيز جاء بعد انفصال الأخيرة عنه بمدة، إلا ان حجاج تعرضت للهجوم أكثر من مرة بسبب اتهامها بسرقة زوج فنانة أخرى.

وبهذا الصدد وبعدما أعلنت حجاج عن زواجها توجه واحد من متابعيها بالسؤال لها حول إقامة حفل زفاف وارتداء الفستان الأبيض، لتؤكد حجاج انها ستقوم بالاحتفال بزفافها بعد الانتهاء من تصوير مسلسل كارمن.

وكانت حجاج قد داقعت عن نفسها أكثر من مرة وقالت أنه لا يمكن لأي سيدة أن تسرق زوج من زوجته، وأن ياسمين انفصلت عن زوجها قبل علاقتها هي به، كما وأضافت أن لا صداقة تجمعها بالفنانة ياسمين عبدالعزيز وانهما لم يلتقيا أبدًا.

للمزيد من أخبار الفن: