هذا هو وضع تيم حسن الصحي بعد إصابته في مسلسل (الزند)

البوابة-كثرت التكهنات حول الإصابة التي تعرض لها النجم تيم حسن والمخرج سامر البرقاوي، بعد ظهورهما في صورة نشرها النجم السوري تيم حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) ، و هما يضعان طوقا طبيا حول رقبتيهما.

و وفقا لمصادر إعلامية، تبين أن الإصابة التي تعرض لها سامر البرقاوي وتيم حسن هي التهاب أعصاب وشد عضلي في الرقبة نتيجة المجهود الكبير وساعات العمل الطويلة في التصوير في مختلف الظروف الجوية ، إلا أن سامر وتيم شفيا من الإصابة وهما بحالة صحية جيدة.

يذكر أن مسلسل (الزند- ذئب العاصي) من تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي، ومن بطولة النجم السوري تيم حسن، أنس طيارة، دانة مارديني، علاء الزعبي، جابر جوخدار، باسل حيدر، و تيسير ادريس.