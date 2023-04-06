مسلسل "الزند": ثنائية تيم حسن ودانا مارديني تحظى بإعجاب الجمهور

تشهد أحداث مسلسل الزند تطورًا يومًا بعد يومًا، وبعد أن وصل عدد حلقات الموسم الأول من العمل، أشاد الجمهور بشكل واسع بثنائية تيم حسن والفنانة دانا مارديني.

كما شهدت الحلقة 14 من العمل بشكل خاص بإشادات واسعة حيث أثنى الجمهور على أداء تيم حسن خاصة بعد حادثة سطو البنك، وردة فعل نجاة "دانا مارديني" على إطلالة الأخير بالبدلة.

سرقة البنك في الحلقة 14 على طريقة La Casa de Papel

قرر عاصي الزند مع رفاقة السطو على البنك من أجل سرقة الذهب بهدف أن يدفعوا للباشا نورس "أنس طيارة" وذلك حتى يفك سيطرته على الاراضي.

وتمكن عاصي ورجاله من السيطرة على البنك وذلك بعد تهديد معاون المدير واخذ ما يحتاجونه من أموال وهو المشهد الذي شبّهه الكثير من الجمهور بأحداث مسلسل La casa de papel.

وأكّد المتابعون بأن فكرة سرقة البنك وأحداثها مشابهة تماماً للمسلسل العالمي الشهير La casa de papel كما اعتبره العديد منهم بأن حلقة الامس النسخة السورية من المسلسل العالمي.

ثنائية تيم حسن ودانا مارديني تبهر الجمهور

لفتت ثنائية تيم حسن ودانا مارديني الجمهور الذي أشاد بهما، خاصة بعد المشهد الذي جمعهما عقب خروج عاصي من البنك، وإعجاب نجاة بإطلالته في البدلة لتبتسم له ابتسامة في مشهد اعتبره الجمهور من أفضل مشاهد العمل وأشادوا بثنائيتهما.

تفاصيل مسلسل "الزند"

ويشار بأن مسلسل الزند حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية منذ بداية عرضه تزامناً مع شهر رمضان ويدور المسلسل حول عاصي الشاب الذي قُتل والده أمام أعينه ليختفي لمدة 17 عام ويعود للقرية للانتقام منهم.