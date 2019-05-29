" Bharat"... فيلم سلمان خان وكاترينا المُنتظر يحصل على تكريم من المجلس المركزي لشهادة الأفلام

يبدو أن 2019، سيكون عام الحظ في عالم السينما الهندية، فعلى الرغم من أننا لا زلنا في النصف الأول من هذا العام، إلا أننا شهدنا العديد من الأفلام الحديثة وأخرى مُنتظرة ستتيح الفرصة للكثير من النجوم الشباب ليسطع نجمهم، بالإضافة إلى بعض الأعمال التي ستعيد نجوم كبار اشتاق إليهم الكثير، مثل "أميتاب باتشان".

ويأتي " Bharat" من بين تلك الأفلام المُنتظرة، وهو من اخراج " علي عباس ظفار" والذي سيكون بطليه الجميلة "كاترينا كيف" و"سلمان خان"، ومن المقرر عرضه خلال شهر يونيو القادم.

وفي حين أن " Bharat" لم يتم إصداره بعد، إلا أنه جذب انتباه العديد من النقاد والخبراء وأشادوا به، وقرروا تكريمه.

فوفق ما كشفته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، حصل " Bharat" على تكريم من "المجلس المركزي لشهادة الأفلام"، حيث حصل على شهادة " U/A"، والتي تعني أن هذا الفيلم جيد ومناسب لكلا من الكبار والأطفال دون سن الـ 12 عامًا، لكن تحت اشراف الوالدين.

وتعني هذه الشهادة أيضًا حماية الفيلم من قطع أو حذف أي من مشاهده، وبالإضافة إلى ذلك، أشاد المسؤولين بالمخرج "على عباس ظفار"، لإعداده قصة وملحمة مثيرة للاهتمام.

ويعد هذا الفيلم، أحد أهم أعمال "سلمان خان" حاليًا، والذي يبني عليه آمال كبيرة ويراهن على تحقيقه نجاحًا باهرًا.

وبالإضافة إلى "كاترينا كيف" و"سلمان خان"، سيشارك في الفيلم أيضًا، كلًا من "ديشا باتاني" و" جاكي شروف" و" سونيل غروفر"، و" تابو". هذا ومن المقرر اصدار الفيلم في 5 يونيو من هذا العام.

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