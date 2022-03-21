هشام المليجي يكشف سبب عدم زواجه بعمر الـ50.. وهذه قصة حبه الأول!

أطلَّ الفنان المصري هشام المليجي ضيفًا في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، وتطرَّق للحديث عن مواضيع شتى من بينها حالته الاجتماعية وأسباب التي تمنعه من الارتباط.

أشار هشام المليجي أنه تجاوز عمر الخمسين ولم يتربط إلى الآن لعدة أسباب أعزاها للنصيب، فقد قال: "الموضوع كبير.. مفيش نصيب، ومكنتش فاضي، كان في معجبات كتير بعد فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، ودلوقتي بيقولوا لي أنت كنت الكراش بتاعي.. إيه كنت دي؟! ميصحش يعني".

ولفت أن تأخره بالزواج يعود إلى عدم تصنعه فهو يحب التعامل على طبيعته الحقيقة وهو أمر قد يزعج الفتيات، وأوضح أن الزواج ليس من الضروري أن يبنى على الحب بل يلزمه أن يكون الطرفين متشابهين بالأفكار، ولا يجب اختيار الشريك بناءً على الشكل، وقال: "ممكن شخص وسيم ولابس شيك بس ميسواش حاجة، وممكن حد يكون على قد حاله وتلاقي الحب كله جواه".

هشام المليجي يكشف حبه الأول



كشف هشام أن الحب الأول بحياته هي بنت الجيران، أما باقي الفتيات اللواتي أحبهن "طلعوا عينه" على حد وصفه.

هشام المليجي يرى الزواج مهمًا



أوضح هشام المليجي أن الزواج لا بد أن يكون آخر قرارات الإنسان لأهميته، وقال: "الزواج مهم جدا، وبالتالي لازم الواحد يأجله لآخر حاجة في حياته، وبالنسبة للاطفال، فمحدش ضامن يجيبهم، وعموما أنا معنديش حاجة أخجل منها، وطول ما انبوكسك في السليم، إنتَ في السليم".



هشام المليجي والدكتور النفسي

كشف هشام أنه لجأ لطبيب نفسي عملًا بنصيحة صديقٍ له، لكنه لفت أن المريض النفسي باستطاعته التلاعب بالطبيب الذي أمامه