هكذا أحيا أحمد فاروق الفيشاوي ذكرى ميلاد والده الراحل

وجه الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة لوالده الراحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي. ونشر الفيشاوي، صورة تجمع والده بوالدته، عبر حسابه على (إنستجرام)،وعلّق: (وحشتني أوي يا طيب يا محترم.. يا ألذ واحد عرفته.. إلى أن نلتقي إن شاء الله)، حسب موقع مصراوي.

هذا و صادف أمس الجمعة عيد ميلاد النجم الراحل فارق الفيشاوي، الذي ولد في 5 فبراير/شباط 1952 بقرية سرس الليان بمحافظة المنوفية، وسط أسرة ثرية، ويحتل الترتيب الأخير بين أشقائه الخمسة، وشاءت الأقدار أن يرحل والده عن الدنيا عام 1963 كان عمره وقتها 12 عاما.

ومن جانب آخر؛ ينتظر الفنان أحمد الفيشاوي، طرح فيلمه الجديد (30 مارس) بدور العرض السينمائي، وشاركه البطولة النجوم: دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح.