هكذا احتفلت غادة عادل بعيد ميلاد ابنتها (صور)

احتفلت الفنانة غادة عادل، بعيد ميلاد ابنتها مريم مجدي الهواري، وقدّمت لها التهنئة عبر حسابها بموقع (إنستجرام).

ونشرت عادل، عدة صور وفيديوهات لها مع ابنتها عبر خاصية (ستوري)، وعلّقت: (كل سنة وأنتِ طيبة.. بنتي حبيبتي.. بحبك جدا)، حسب موقع مصراوي.

وفي عام 2018، أعلنت غادة انفصالها عن المخرج والمنتج مجدي الهواري بعد زيجة دامت 15 عاما أثمرت عن 5 أبناء.

و فنيا، تعيش غادة عادل حالياً حالة من النشاط الفني، حيث تقضي أوقاتها ما بين أعمال سينمائية ومسلسلات درامية. فقبل أيام، بدأت تصوير فيلمها الجديد (المحكمة)، وتواصل تصوير مشاهدها في فيلم (أهل الكهف) إلى جانب النجوم خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، كما أنها بدأت تصوير مسلسلها الرمضاني (بين السما والأرض) أمام هاني سلامة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي وندى موسى، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد (ماندو) العدل.