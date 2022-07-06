هكذا احتفلت غادة عبد الرازق بعيد ميلادها الـ52

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها بصورة جديدة بمناسبة عيد ميلادها الـ52، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

وخطفت غادة عبد الرازق بمكياج برونزي ساحر، وكتبت: (انه يوم رائع، عيد ميلادي)، و تلقت سيلا من التهاني و عبارات المديح.

وكانت غادة قد ظهرت مؤخرا في فيديو لافت للأنظار أثناء رقصها مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، أثارا فيه إعجاب المحيطين بهما ليتفاعلوا مع رقصهما بالتصفيق، وعلقت عليه كاتبة: (رقصة مع حبيبي).

يذكر أن الفنانة تستعد لعمل سينمائي في الفترة القادمة، يحمل عنوان (حفلة 9)، وتشاركها البطولة فيه مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم الفنان طارق لطفي ونهال عنبر.