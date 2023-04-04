هكذا احتفلت نادين نسيب نجيم و أطفالها بــ(أحد الشعانين)

البوابة-شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها بصور جمعتها بولديها هافن وجوفاني بمناسبة (أحد الشعانين)، عبر حسابها على موقع ( إنستغرام). وأرفقت الفنانة الصور بتعليق قالت فيه: (شعنينة مباركة ينعاد عليكم).

و يعرض لنادين حاليا مسلسل (وأخيرا) عبر منصة (شاهد) خلال دورة شهر رمضان الحالي. ويشارك في بطولة المسلسل كل من نادين نسيب نجيم، قصي خولي، منى واصف، عادل كرم، زينة مكي، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس، و المسلسل من تأليف وإخراج أسامة الناصر.