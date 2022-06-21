هكذا احتفلت نانسي عجرم بعيد الأب العالمي

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ، محبيها ومتابعيها بصورة جديدة لها برفقة والدها نبيل عجرم،احتفالا بعيد الأب، الذى يحتفل به العالم تلك الفترة مع اختلاف الأيام والمواعيد، وعلقت نانسي عجرم، على الصورة التي نشرتها عبر (ستوري) حسابها على موقع (إنستغرام)، بإيموجي قلب وكلمة (بيّ).

كما و شاركت النجمة اللبنانية متابعيها عبر حسابها على (إنستغرام)، بصور من الحفل التي أحيته مؤخرا في الأردن وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة نالت إعجاب جميع متابعيها، متغزلين في إطلالتها و جمالها.

وظهرت نانسي في الصور بـ(جمبسوت) لامع، أبهرت به جمهورها، وعلقت نانسي على الصور قائلة: (تسليط الضوء على الليلة الماضية).

وغازلها متابعوها وبلتليقات جاءت كالتالي: (جميلة، بحبك، والله ملكة، جميلة، عشقي، حياتي أنا، كل ماتكبر تحلى، نجمة، فخور فيكي يا أحلى أسطورة، الملكة رجعت، بحبك كتير، حبيت لبسك).