هكذا احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ميلا (فيديو)

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الكبرى ميلا، والتي أصبحت تبلغ من العمر 10 سنوات، وبالطبع لم تغفل نانسي عن أي من التفاصيل المبهجة التي دائمًا ما تهتم بتواجدها خلال حفلات أعياد الميلاد الخاصة بأطفالها.

وكانت نانسي قد شاركت متابعيها على موقع إنستغرام، مقاطع فيديو متنوعة تظهر من خلالها الأجواء الرائعة للاحتفال، حيث أنها أقامت عيد الميلاد في مكان مخصص لهذا الأمر، ونشرت الألوان في أنحاء المكان، بالإضافة إلى قيامها بالغناء لـ ميلا بحضور زوجها الطبيب فادي الهاشم وابنتهما الصغيرة ايلا.

على الصعيد الفني، غابت نانسي عجرم لفترة من الزمن خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد إنجابها لطفلتها "ليا"، وهي تعد الطفلة الثالثة لها بعد ميلا وإيلا، واحتفلت وقتها بقدومها كما تفعل دائمًا كلما تستقبل مولود جديد، حيث قدمت لها أغنية ترحيبًا بقدومها للحياة حملت اسمها "ليا"، وشاركتها عبر قناتها على موقع يوتيوب.

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