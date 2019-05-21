سلوم حداد: "الدراما العربية المشتركة دون المستوى وهذا رأيي في مسلسل باب الحارة"

حل الفنان السوري سلوم حداد ضيفًا يوم أمس على برنامج "مجموعة إنسان" مع الإعلامي علي العلياني، وتحدث خلال اللقاء عن رأيه حول العديد من الأمور الفنية في العالم العربي، وتميز حديثه بالصراحة والواقعية فيما يخص الأعمال الدرامية في السنوات الأخيرة.

وتحدث سلوم حداد عن أهم أعماله التي حققت له جماهيرية كبيرة وشهرة واسعة في الوطن العربي، ألا وهو مسلسل "الزير سالم"، حيث قال أن هذا العمل بالنسبة للمشاهد كان قفزة نوعية، ولم يستطع أي عمل فني آخر أن يحقق مثل نجاحه على مدى سنوات طويلة.

وأضاف خلال حواره، رأيه في مسلسل "باب الحارة"، وقال سلوم حداد أن المسلسل كان يحاكي ما يحب الناس مشاهدته لذلك حقق نجاحًا باهرًا خلال السنوات الماضية، موضحًا أنه لم يكن هناك دقة في المرجعية التاريخية للمسلسل، حيث أن المجتمع السوري لم يكن كذلك في ذاك الوقت.

سلوم حداد : باب الحارة كان يحاكي مايحب الناس مشاهدته في ذلك الوقت .#مجموعة_انسان#سلوم_حداد_مجموعة_انسان pic.twitter.com/bXtNOaLCj1 — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ٢٠ مايو ٢٠١٩

وعن مراحل الدراسة قال إنه عمل في الكثير من المهن لأسباب مادية، حيث قال سلوم حداد: “عملت كسائق أجرة ونادل في مطعم وحداد ونجار وكاتب في فندق”. ووصف حداد المسلسلات العربية المشتركة بين لبنان ومصر وسوريا بأنها دون المستوى، كما وصف المسلسلات التركية بأنها “سيئة” فنيًا لكنها تتمتع بجماهيرية ولاقت نجاحًا في كل الوطن العربي.

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