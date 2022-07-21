هكذا احتفلت نظلي الرواس بتفوق ابنتها (تيا)

احتفلت الفنانة السورية نظلي الرواس بنجاح ابنتها تيا من طليقها الفنان جلال شموط، بالشهادة الإعدادية و بتفوق. ونشرت نظلي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) صوراً برفقة ابنتيها (ليا) و(تيا) بالإضافة لفيديو لابنتها وهي تحمل قالب الكيك على أنغام أغنية (وحياة قلبي وأفراحو).

وعبّرت نظلي عن سعادتها الكبيرة بنجاح ابنتها وتفوقها وقالت في تعليقها على الصور: (مبروك نجاحك يا نور عيوني و قلبي انت بمعدل يفوق ال94%.. نجاح بيرفع الراس....الله يفرحني بشهاداتك العالية..و شوفك محققة كل يلي بدك...شكراااا لكل الاهالي يلي كانو معي و متلي.. ننطر كل يوم وانصلح الاوراق وانشوف الاسئلة ونتوتر ونبكي وندعيلهن بالنجاح...الحمدالله... الله ما بيروح تعب حدا...الحمدلله.. ولسى يا تيا الطريق بأولو... بسم الله).