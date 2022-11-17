هكذا احتفل ابن حمزة نمرة بعيد ميلاد والده الـ42

شارك الفنان حمزة نمرة جمهوره بصور من احتفاله بعيد ميلاده الثاني والأربعين.

ونشر حمزة نمرة عبر حسابه بموقع (تويت)ر صورة من الاحتفال بعيد ميلاده، وكتب في التعليق: (عيد ميلادي، ابني جايبلي بادچ غالباً عشان لو توهت ولا حاجة. يوم جميل وبكده بقى عندي اتنين وأربــ...لحظة أبكي).

من جهة أخرى، يستعد الفنان حمزة نمرة لطرح ألبوم جديد من أغانيه خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن بداية التحضير له، ونشر صورة له من داخل الاستوديو برفقة الملحن أندريه مينا والشاعر الغنائي محمود فاروق عبر حسابه على (انستغرام)، معلقا عليها: (أول ورشة كتابة وتلحين للألبوم الجديد).