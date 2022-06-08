هكذا احتفل ابن راغب علامة بعيد ميلاد النجم الستين

نشر نجل النجم اللبناني راغب علامة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كلمات مؤثرة عبر فيها عن امتنانة وحبه الشديد لوالده بمناسبة عيد ميلاده ونشرصورة تجمعهما علق عليها (شكرًا لتصرفك دائمًا كطفل عندما كنت طفلًا، وتصرفك كصديق عندما كنت بحاجة إلى صديق، وتصرفك مثل الوالدين عندما كنت بحاجة إلى واحد. عيد ميلاد سعيد يا ملكي...)

من جهة اخرى، طرح النجم اللبناني فيديو كليب أغنيته الجديدة (تعاليلي) عبر قناته على (يوتيوب) ومنصاته على السوشيال ميديا، تزامنا مع الاحتفال بعيد ميلاده، وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقي تومه.

وقال علامة، عبر حسابه على موقع (تويتر)، عن أغنيته الجديدة: ( تعاليلي.. هي قصّة حب بين كلّ عاشقَيْن جمعهم لقاء بدون موعد، اشتعل معه الحب من أوّل نظرة سحرت الحبيب بجمال حبيبته، عبّر لها عن حبّه وشغفه، فما رأت عينه أجمل منها، ولم يغلبه أحد بالحب الا هذه الانسانة التي نوّرت حياته، فقرّر يطلب يدها قدّام كلّ الناس وتكون شريكة حياته وعمره وحكاياته).