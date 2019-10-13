هكذا احتفل الفنان مصطفى فهمي بزفاف ابنته وسط حضور زوجته وأصدقائه (صور)

احتفل الفنان المصري مصطفى فهمي بزفاف ابنته دينا، وذلك بحضور زوجته اللبنانية فاتن موسى التي خطفت الأضواء بجمالها، وعدد من الأصدقاء والمقربين الذين حضروا للمشاركة في إضفاء البهجة والسرور على أجواء الحفل.

ولم يتاخر محبي الفنان المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نشر بعض التفاصيل الخاصة بحفل الزفاف الخاص بابنته دينا، حيث ظهر الأب بجانب ابتته وهو يقدمها أمام الحضور، ومن ثم انتقل إلى المنصة الرئيسية للرقص معها والاحتفال بزواجها.

كما نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي، مجموعة من الصور والفيديوهات من حفل الزفاف، بالإضافة إلى أنها هنأت دينا بهذه المناسبة من خلال حسابها الخاص على موقع إنستغرام.

يشار إلى أن هذا هو الظهور الأول لدينا ابنة مصطفى فهمي، حيث أنها لم تكن من محبي الأضواء والشهرة، وفضلت العيش في ايطاليا وأكلمت دراستها هناك، وهي الابنة الوحيدة لمصطفى فهمي من زوجته الأولى من جنسية ايطالية والتي أنجب منها أيضًا ابنه الأكبر عمر.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: