آخرهن جود عزيز وشاهيناز.. هل أصبح خلع الحجاب موضة بين الفنانات؟

تسرع أم شهرة.. لماذا ترتدي الفنانات الحجاب ثم تتخلين عنه؟



يبدو أن ارتداء الحجاب وخلعه صار موضة بين الفنانات في الآونة الأخيرة، فما أن تعلن إحداهن ارتدائه حتى تفاجئ الجمهور بنبأ خلعه دون أن تجد صعوبة في تبرير قرارها.

وخلال أسبوع واحد فاجأت فنانتان جمهورهما بخلع الحجاب رغم قصر المدة التي ارتديتا فيه غطاء الرأس، ليصبح السؤال هل ارتداء الحجاب وخلعه تسرع أم للشهرة؟

الناقد الفني سمير الجمل أجاب على هذا السؤال قائلا إن الأمر يحمل الجانبين أحدهما تسرع فتلجأ الفنانة فجأة لارتداء الحجاب دون دافع حقيقي منها أو خطة مستقبلية لحياتها العملية، والثاني شهرة كالتي ترتدنه لأسابيع أو شهور ثم تخلعنه.

ورأى الجمل في تصريحه لـ"البوابة" أن العبرة ليست بارتداء الفنانة الحجاب أو خلعه لكن بالعمل الفني الذي تؤدية والطريقة المناسبة التي تستخدمها لإيصال الرسالة إلى الجمهور.

وفي هذه السطور تستطلع "البوابة" أبرز الفنانات اللاتي ارتدن الحجاب ثم خلعته..

جود عزيز

فاجأت الفنانة السعودية جود عزيز الجمهور بخلعها للحجاب بعد أقل من 4 أشهر من ارتدائه، لتثير جدلاً كبيرا بعد نشر الصورة خلال عبر حسابها على سناب شات.

وتعرضت جود عزيز لانتقادات حادة من قبل بعض متابعيها، الذي انتقدوا تخليها السريع عنه، وأخذت الاتهامات تنهال عليها بأنها ارتدته فقط من أجل الشهرة.



شاهيناز

وقبلها بأيام خلال الأسبوع المنصرم قررت الفنانة المصرية شاهيناز خلع الحجاب والعودة للغناء مرة أخرى، وتصرح قائلة إنه ليس المقياس لعلاقتها بربنا التي لم تتغير بلبسها الحجاب أو خلعه.

وقالت خلال لقاء تلفزيوني إن زوجها لم يعارضها عندما قررت ارتداء الحجاب، ولم يعارضها أيضًا حينما قررت خلعه والعودة إلى الفن مرة أخرى.



حلا شيحة

بعدما ارتدته الفنانة المصرية حلا شيحة واعتزلت الفن لمدة 12 عاما فاجأت الجمهور لتعود مرة أخرى بخلعها للحجاب والعودة لعملها الفني.

وردت حلا على حملة الهجوم التي تتعرض لها بعد خلعها الحجاب واستبداله بالملابس الجريئة قائلة عبر حسابها بـ"إنستغرام": "سعيدة كوني امرأة مستقلة".



عبير صبري

عبير صبري أيضًا ارتدت الحجاب لعدة سنوات تخلت فيها عن الأعمال الفنية، واكتفت بتقديم أحد البرامج الدينية، ولكنها قررت خلع الحجاب والعودة إلى التمثيل وقدمت العديد من الأعمال الفنية.



سوسن بدر

وفي عام١٩٩٢ قررت الفنانة سوسن ارتداء الحجاب عام، ولكنها عادت لتخلعه وتتخلى عنه بعد عامين فقط وتعود لتقدم عدد كبير من الأعمال الفنية بدون الحجاب.



إيمان العاصي

كما قررت إيمان العاصي اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب بعد مشاركتها في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، لكنها عادت للأضواء من جديد بدون حجاب والآن تشارك بالعديد من الأعمال الفنية وأعلنت خلع الحجاب نهائيًا.



غادة عادل

وفي عام 2003، قررت الفنانة غادة عادل ارتداء الحجاب، لكنها عادت مرة أخرى لتتخلى عنه، فيما لم تصرح بأسباب ارتداءها أو خلعها للحجاب.



وهنا طالب الناقد الفني سمير الجمل الفنانات بأن تحسن قرارتها ولا تقدم على خطوة دون دراسة ولا تشغل الساحة بإرتداء أو خلع الحجاب، مشيرا إلى أن هذا الأمر يفترض أن يكون في نطاق ضيق وألا اشغل الجمهور بأمورها الشخصية.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: