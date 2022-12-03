هكذا احتفل تامر حسني و عائلته بفوز المغرب و صعوده لدور الـ16

احتفل الفنان المصري تامر حسني بفوز فريق المغرب امام المنتخب الكندي و تأهله لدور الـ 16 ضمن مبارايات كأس العالم التي تجري حاليا في قطر، عبر خاصية (ستوري) على صفحته الخاصة عبر موقع (انستغرام). و نشر تامر صورة لزوجته المغربية بسمة بوسيل وأولادهما وهم يحتفلون فرحين بفوز منتخب المغرب .

و علق تامر على الصورة قائلا: (مبروووك يا بسوومي للمغرب الله يوفقهم في اللي جاي ويكسبوا للنهاية وتبقى فرحة عربية عظيمة على أرض قطر اللي أبهرت العالم بتنظيمها اللي فوق الرائع).

وأضاف: (وكل الشرف لأداء السعودية العظيم وأداء تونس المبهر، فعلاً أداء عربي عظيم فرح ملايين العرب من كل الاتجاهات وفاجأ العالم وعلى طول كده يا عرب إن شاء الله).