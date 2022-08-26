هكذا احتفل حسين الجسمي بعيد ميلاده الـ43

احتفل النجم الإماراتي حسين الجسمي بعيد ميلاده الذي وافق أمس 25 أغسطس/آب، حيث شارك متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام) صورة له وعلق عليها قائلاً: (بفضل الله وكرمه اليوم أكملنا 43 عاماً بمحبتكم وأمنياتكم تعانق السعادة قلوبنا وتتعالى ضحكاتنا).

وطرح النجم حسين الجسمي مؤخرا أحدث أغانيه (فركتوزي) عبر قناته الرسمية على موقع (يوتيوب)، والأغنية من رؤيته وألحانه وأشعار مانع سعيد العتيبة. كما أحيا حفلا على مسرح المروج في عمان يوم 11 أغسطس/آب الجاري وقدم مجموعة أغاني مميزة التي يحبها الجمهور.