هكذا احتفل عبد الله عمرو دياب بعيد ميلاد والده الـ61

احتفل عبد الله عمرو دياب، ابن المطرب عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاد والده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

ونشر عبد الله دياب عبر خاصية (ستوري)، صورًا من طفولته بصحبه الفنان عمرو دياب، وظهر عمرو دياب في أيام شبابه بصحبه أولاده في صورتين مختلفتين. وعلق ابن عمرو دياب علي الصور، كاتبًا: (كل عام وانت بخير).

هذا و احتفل الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاده، أمس الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول، والذى احتفظ بمكانته في قلوب جمهوره، حتى وقتنا هذا من خلال صوته العذب وإحساسه الصادق في كلمات أغانيه، ودائما ينتظره الجمهور بشغف لطرح ألبوماته الجديدة وحفظ الأغاني بكل حماس.