هكذا بدت أمينة خليل في مهرجان (كان) السينمائي

البوابة-أطلت الفنانة أمينة خليل بإطلالة جذابة على سجادة مهرجان كان السينمائي الحمراء في دورته الـ76. و حضرت أمينة العرض العالمي الأول لفيلم (The Old Oak) بحضور فريق العمل والتقطت عددا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

و تألقت الفنانة أمينة خليل بفستان مجسم باللون الأسود مع رتوش بيضاء عند منطقة الصدر و بفتحة جانبية جريئة.

و كانت الفنانة أمينة خليل قد حققت نجاحا باهرا من خلال مسلسل (الهرشة السابعة) والذي عرض في شهر رمضان الماضي 202. وشارك أمينة خليل البطولة محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، عايدة رياض، محمد محمود، حنان سليمان، أحمد كمال، وعدد من الفنانين، و هو من تأليف مريم نعوم، و إخراج كريم الشناوي.



