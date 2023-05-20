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هكذا بدت هند صبري في (كان) السينمائي لحضور فيلمها (بنات ألفة)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 20 أيّار / مايو 2023 - 02:31
هند صبري
هند صبري

البوابة-شاركت النجمة هند صبري في مهرجان كان السينمائى الدولي، لحضور فيلمها (بنات ألفة) المشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان، والذي تقوم ببطولته النجمة هند صبري، إخراج وتأليف التونسية كوثر بن هنية،  وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه.

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هذا و قد عبرت النجمة هند صبري عن سعادتها وفخرها بوجود فيلمها في المسابقة الرسمية لمهرجان كان للمرة الأولى. يذكر أن فيلم (بنات ألفة) مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها أربع بنات وكيف ترى المخرجة و المؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين التسجيل الوثائقي والدراما و كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

 

كلمات دالة:هند صبري

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