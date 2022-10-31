هند صبري بعمر 14 و41.. جمال لم يتغيَّر على مدار الأعوام

تصدر اسم الفنانة التونسية هند صبري موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في المملكة العربية السعودية، بعد انتشار صورة مركبة لها بين الماضي والحاضر.

هند صبري بين الماضي والحاضر

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مركبة لهند صبري، إحداها تظهر فيها بعمر الـ14 وأخرى بعمر الـ41، وصدم الجميع من قدرتها في الحفاظ على جمالها الطبيعي، رغم أن فرق العمر بين الصورتين 27 عامًا، حيث ما تزال تتمتع بذات الجمال الشبابي.

في صورتها القديمة، تظهر صبري مرتديةً توب أسود بفتحة صدر على شكل حرف V، بينما أسدلت خصلات شعرها المجعد على جانبي كتفها، في حين لم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها، أما في صورتها الحديثة، ترتدي توب أسود بفتحة صدر عريضة، بينما أسدلت خصلات شعرها القصير على جانبي كتفها، ولم تطبق أي مستحضرات تجميل عبر بشرتها كذلك.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجمال الطبيعي لهند صبري وأثنوا على متعادها عن عمليات التجميل، فكتبت إحداهن: "حلو لما الواحد يبقى طبيعي ومايسوي لا تجميل ولا فلر ولا بوطوكس يكبر بالعمر بطريقة جميلة".

وأضافت أخرى: "يووه ياقدمها نفس ماهي ماتغيرت"، وعلَّقت أخرى: "كل ماتكبر تحلى بتزوج مصرية اذا كلهم نفس النظام ونفس الجمال بس ماتاكل بيض وطعمية نهائياً".

